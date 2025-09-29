57 учени, свързани с Българската академия на науките, са сред първите 2% топ учени в света, показва тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на учените, известна като Станфордска класация.

20 от тези учени са академици и член-кореспонденти на БАН, а останалите са професори в институти на академията.

В Станфордската класация тази година са включени имената на общо 91 български изследователи.

Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на около 11 000 000 учени, които имат публикации, рефериран в Scopus, и отразява влиянието, което отделен изследовател е оказал върху развитието на науката.

Отделна класация се изготвя за научното развитие през предходната година. Тя включва още 5 учени от БАН, които не фигурират в класацията за цялостно развитие, информират от БАН, цитирани от БГНЕС.

Сред имената на учените, чиито имена попадат в световната класация, са: акад. Красимир Атанасов с научна област Изкуствен интелект и обработка на изображения; акад. Константин Хаджииванов, който работи в областта на физикохимията; проф. Сергей Петков, работещ в областта на Ядрена физика е физика на частиците; акад. Вася Банкова, чиято научна област е Медицинска и биомолекулярна химия; акад Николай Денков от СУ с научна област Химическа физика. В списъка фигурират още много други имена на наши учени.