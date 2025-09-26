А д на "Хемус". Опашката е над 10 километра от образувалото се задръстване край София. В ужасния трафик засяда и линейка.

По данни на шофьори движението е блокирано в две ленти. Задръстването е попречило на линейка, която прави опити да премине през стотиците заклещени автомобили в един от тунелите край София.

Причината за трафика е ремонт на 8-километров участък, заради който движението към столицата се отбива още на пътен възел „Яна“.

Въпреки въведената от АПИ специална организация, облекчение за шофьорите няма, а хиляди автомобили остават блокирани в пиковите часове.

Сходна е ситуацията и на АМ „Тракия“, където също се извършват ремонтни дейности.

Там през уикенда има и ограничения за камиони.

Част от водачите подкрепят ремонтите, но настояват участъците да бъдат по-къси, за да приключват по-бързо.

Нови промени в движението От АПИ съобщиха, че от 27 септември до 3 октомври ще има нова временна организация на движението по АМ „Хемус“ в Софийска област: Между 47-и и 53-и км ще се коси и почистват канавки – трафикът ще се пренасочва поетапно.

Между 14-и и 71-и км ще се полага маркировка – движението ще се ограничава частично в активната лента.

По път I-8 от връзката с АМ „Тракия“ до кв. „Побит камък“ ще има временни ограничения заради маркировка. От АПИ призовават шофьорите да пътуват с повишено внимание и търпение в засегнатите участъци.

*Източник: "Марица"