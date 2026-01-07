Н ародът се юрна да обменя в банките стотинките си от касичките.

На опашки пред кредитните институции чакат както хора, дошли да си сменят монетите с евро, така и клиенти с пачки банкноти. „Дойдох да си обменя стотинките“, споделя младеж, наредил се заедно с приятелката си, докато съседът му по опашка приготвяше за обмяна солидно количество книжни левове.

Много хора се възползват от това, че вече няма такса за броене на монети, която до 1 януари бе между 10 и 25 лева в различните кредитни институции. Законът за въвеждане на еврото гласи, че обмяната на българската валута в евро трябва да е напълно безплатна през първите шест месеца, което принуди банките да премахнат такса броене поне за този срок. Има обаче и сигнали за нарушения – банки искат такса за броене 10 или 15 лева.

В офисите на банките в моловете ред чакат обикновено по десетина души, показа проверка на „Телеграф“. Хората обменят и банкноти, и монети. Всички банки изискват металните пари да са сортирани по номинали. Някои кредитни институции са въвели ограничение за брой монети на човек при едно посещение. Хората, които имат сметка в съответната банка, могат да избират дали сумата в евро да им бъде преведена директно по сметката, или пък да бъде изплатена на ръка.

Бързо

На опашките се чака се между 10 минути и два часа. Проверката показа, че най-бързо действат служителите в офиса на ПИБ в „Дъ Мол“. Там на опашка се чакаше около десет минути, а самото обслужване отнемаше около пет минути на клиент. Макар и на ръба на силите си, служителите действаха изключително бързо и чевръсто, без никакви излишни приказки. „Събота и неделя свикнахме“, отговори служителка на въпрос дали в понеделник е било най-натоварено. Тъй като нямаше машина и броенето се извършваше на ръка, имаше лимит един клиент да може да обмени до 200 монети в рамките на едно посещение. Обслужваха се както клиенти на банката, така и други лица срещу представяне на лична карта.

Бавно

Най-бавно бе обслужването в офиса на „Уникредит Булбанк“ в мол „България“, показа проверката ни. Въпреки че там има система за управление на опашките, на най-търпеливите клиенти им се налагаше да чакат около два часа, докато най-напористите успяваха да ги преварят, макар да не им беше дошъл редът. Това предизвикваше напрежение сред клиентите и някои се оплакваха на висок глас. Имаше случаи един човек да чака два часа, а друг – десет минути. Служителки пък накрая съжаляваха най-търпеливите: „Дайте да ви обслужвам, защото ми е жал за вас. Няма да осъмвате тук“. Самото обслужване на един клиент отнемаше около двадесет минути. Там също имаше лимит за брой монети на човек – до 200, тъй като броенето също ставаше на ръка. За по-големи количества служителите насочваха клиентите към най-близкия клон с машина за броене – този край Южния парк. В други офиси на „Уникредит“, където също няма машини, лимитът е до 300 броя монети на човек.

Ограничение

В Пощенска банка в „Дъ Мол“ обслужването вървеше гладко. На опашка се чакаше около петнадесет-двадесет минути. Там нямаше ограничение за брой монети, които могат да се обменят, тъй като има машина за броене. Стига да не става въпрос за някакво огромно количество, обясняват служителите. В понеделник вечерта обаче машината бе повредена и броенето се извършваше на ръка. Има и друг специфичен момент при Пощенска – служителите обясняваха, че банката не обменя стотинки и банкноти на хора, които не са нейни клиенти. Подобна практика обаче буди някои въпроси. Шефът на Асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов коментира пред „Телеграф“, че без значение дали сме клиенти на съответната кредитна институция, банките са длъжни да извършват услугата без заплащане.

Банка ДСК пък пусна на сайта си условията, при които извършва обмяна на монети и книжни левове. Институцията също приема само сортирани по номинал метални пари. Като цяло няма ограничение в количеството, но някои офиси са въвели лимит до 100 броя.

Ватман на трамвай номер 15 в София отказал да продаде билети и ругал пътниците, които искали да си купят, защото нямал евроцентове. За това разказва българката Рада Колева-Генова на фейсбук профила си. Тя работи в Италия, но за празниците дошла при роднините си. “Помолих внучката ми да поиска два билета от ватмана. Отказа. Нямал евроцентове да ни върне! Отказа и на мен“, разказва разстроената жена. Мое право е да искам да бъда редовен пътник, защо ватманът не се е подготвил за работните си задължения, особено сега на фона на регулярните проверки в градския транспорт, задава въпроси пострадалата. Тя предложила да купи билетите, без да й връщат ресто, но тогава настъпил истински апокалипсис. Ватманът намалил скоростта, излязъл от кабината и крещейки в лицето й, започнал да я ругае. От съседната седалка се включил мъж на 40 години, който започнал да я обижда още по-грозно.

Проблем с мобилните приложения

Някои банки продължават да имат проблем с мобилните приложения. Масово макетите – платежни нареждания със запазени суми, сметки и получатели, са изчезнали. В една от банките са запазени имената на макетите. Но ако човек понечи да отвори някой от тях, приложението се затваря само.

Клиенти на друга кредитна институция се оплакват, че са имали проблем с преводите през мобилното й приложение. Първоначално излизало съобщение, че трансакцията е извършена успешно. След известно време обаче сумата се върнала обратно в сметката.

