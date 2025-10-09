О громно задръстване и в двете посоки на АМ "Тракия". Това съобщават пътуващи по магистралата, предаде "Фокус".

Има само по една активна лента в посока между Вакарел и Ихтиман. Пътуващите споделят, че най-сериозно е задръстването след Ихтиман в посока столицата, където автомобилите изобщо не се движат.

Припомняме, че последните дни пътуващите прекараха часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел, а причината е ремонт на участък в платното към столицата.

От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.

Шофирайте внимателно!