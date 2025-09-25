„Продължаваме Промяната“ би подкрепила всички усилия за свалянето на Наталия Киселова от поста председател на Народното събрание.

Това отсече председателят на партията Асен Василев пред журналисти в кулоарите на парламента, след като „Възраждане“ обявиха, че започват събиране на подписи за смяна на Киселова.

„За втори пореден ден управляващите не могат да си организират кворум. Това започва да прилича на управлението на Орешарски – тогава се криеха по задните входове, а днес ги ограждат“, коментира Василев.

По думите му настоящото правителство е „изключително вредно за българското общество“.

Лидерът на ПП отново предупреди за проблемите с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост.

„От една година казвам, че 10 милиарда лева на българските граждани са поставени на карта, защото не се приема необходимото законодателство. Днес от Европа ясно заявяват, че предложението за антикорупционната комисия не е политически независимо – а това е ключово изискване в плана“, подчерта той.

Василев обвини ГЕРБ и ДПС-НН в блокиране на реформите.

„Тези, които осуетяват парите за българските граждани, са Борисов и Пеевски, защото държат Благо Коцев в затвора и вече втора година не позволяват да се избере политически независима антикорупционна комисия“, заяви той.

Източник: NOVA