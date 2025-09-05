И през новата учебна година учениците няма да могат да спят до по-късно сутрин. Министърът на образованието Красимир Вълчев призова чрез писмо директорите да проведат разговори с педагогическата и родителската общност, но анкета на „Телеграф“ установи, че седмичното разписание в повечето училища в страната няма да бъде изменено или, ако има промяна, тя ще е символична.

Като цяло по-късното започване на часовете е почти невъзможно при двусменен режим. Все пак има варианти за диференцирани решения по класове и така малките да почват по-късно от големите. Такива примери има и в момента в редица училища. Едно от тях е столичното 7-о СУ „Св. Седмочисленици“. В него първа смяна за учениците от 5-и до 12-и клас започва в 7,30 и свършва в 13,15 часа. Учениците от подготвителните групи и тези от първи до четвърти клас започват занятия в 8,20 часа.

Анкети

Във връзка с писмото на министъра директори в цялата страна масово са пуснали и анкети сред родителите относно програмата на децата. Повечето от майките и бащите, които водят децата си до училище, обаче са против, тъй като отлагането би довело и до тяхното закъснение са работа и сериозни промени в графика им.

„Аз искам да отложа началото на учебния ден от 8,00 часа, както беше досега, за 9,00 часа. В момента водим консултации с Обществения съвет към училището, но има хора против заради работния график на родителите. Възможно е да достигнем до компромис с 8,30 часа“, каза пред „Телеграф“ директорът на ОУ „Стоян Михайловски“ във Варна Петър Фотев. „Разполагаме с нужната база, но се съобразяваме с други фактори“, допълни той и уточни, че в момента е честа практика при начало на часовете в 8,00 родители да водят децата си по-рано и да ги оставят при класните ръководители с предварителна уговорка или при портиера и да отиват на работа.

Приключване

Проблем се оказва и че при отлагане на старта в училищата с целодневна форма на обучение ще се отложи и приключването на учебния ден. „Първокласниците при нас, а и в повечето варненски училища приключват в 16,10 часа, а четвърти клас – в 18,00 часа. Ако започват в 9,00 часа, ще приключват съответно в 17,10 и в 19,00 часа, което пак създава някои затруднения за родителите. Иначе аз категорично подкрепям идеята децата да спят поне половин-един час повече сутрин. Сега някои пристигат в училище спящи и в първия час е трудно да се работи оптимално с тях. Освен това някои си и лягат доста късно, което в крайна сметка е отговорност на родителите“, коментира още Петър Фотев

„Началото на учебния ден трябва да е поне в 8,30, където е възможно, а вечер след 18,00 да няма повече занятия, особено през зимата. Така ще е по-удобно и за децата, и за родителите, а и за учителите. Това е наше становище от години, но сме наясно, че има училища с много деца, където материалната база не позволява седмичното разписание да е организирано в тези рамки“, каза председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) при КНСБ Янка Такева.

Успех

Макар и трудно, някои от най-големите училища в страната все пак ще успеят да отложат началото на първия учебен час. „Уверена съм, че с известни усилия с колегите ще успеем да зарадваме учениците и за новата учебна година ще отложим началото на занятията в седмичното разписание с половин час и те ще започват в 8,00 часа. Съответно втората смяна в общия случай ще приключва в 18,00 часа“, обяви пред „Телеграф“ Маргарита Янакиева, директор на Професионална гимназия по високи технологии „А. С. Попов“ в София.

„Нашето училище е с около 830 ученици и базата не ни позволява да сме особено гъвкави. Двусменният режим на обучение е безалтернативен от години и категорично съм наясно какви трудности, особено през зимните месеци, причинява започването на учебните занятия в 7,30 часа и приключването им в 19,00 часа. Още повече че като професионална гимназия при нас има ученици от цяла София, но и от населени места в близост до столицата“, допълни Янакиева и уточни, че при новия вариант на седмичното разписание ще има едно сериозно натоварване в училището в часовете между 11,30 и 14,30, в които ще се налага известно застъпване на класовете от двете смени. Приоритет на тези, които ще са втора смяна, ще бъде да започват с нулев час, отколкото да стоят до по-късно за нулев.

„Мисля си обаче, че ще се справим, защото този половин час повече наистина е от значение за наспиването на учениците. При нас има известно улеснение от това, че имаме обучение в лаборатории и работилница, а 3 паралелки в 12-и клас провеждат своите практики в Техническия университет, в базата на два от факултетите, с които имаме договор“, каза още Маргарита Янакиева.

Залъгване

„Такива писма са залъгване и имитиране на дейност. Където има възможност, началото на учебния ден може да се отложи и без препоръки от министъра. Който директор е на място, винаги би реорганизирал нещата така, че да е по-добре и за ученици, и за родители. Има ситуации, в които обаче това е невъзможно. Нали трябва да бъде изпълнен и определен хорариум и да се следват учебни програми. Когато часовете са минимум по 40 минути и са шест или седем, сами може да изчислите кога трябва да започва и да свършва учебният ден. Най-много втората смяна на приключва в 19,15, а не в 19,30, но това са някакви минутки. Иначе за тези, които са едносменен режим, нямам никакъв проблем занятията да започват и в 9,00 часа“, коментира пред „Телеграф“ Димитър Митев – бивш директор на най-голямото училище в Плевен – СУ „Иван Вазов“, а в момента учител по математика в столицата.

Недоспиването води до стрес

Водещи невролози, които работят и с деца, са категорични, че недоспиването води до стрес върху нервната система, недостатъчна и трудна концентрация, потиснато или силно променливо настроение с повишена раздразнителност и дори агресивни прояви, често и продължително главоболие. Наблюдава се понижен толеранс към различни дразнители от околната среда, включително обичаен шум. Според американски учени пък учебните часове не бива да започват преди 9,00 часа. От Американската академия по медицина на съня стигат до извода, че здравето на децата, които не спят достатъчно, може сериозно да се разклати. Последствия има най-вече върху имунната система, концентрацията и паметта. В някои случаи и агресията между подрастващите може да се дължи на недостиг на сън.

Людмил Христов