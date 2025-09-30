Б итото и унижавано от съученички момиче сподели, че не знае дали е защитено.

Семейството ѝ е подложено на проверки от социалните служби, оплака се в студиото на „Здравей, България” майката Сузана Илиева.

„Враждата я има от близо две години, но бях по-малка и не смееха да ми посегнат. Започнаха тази година”, казва петокласничката.

По думите ѝ причината за тормоза била, че била говорила против приятелите си.

Едно от момичетата, които станали свидетели на униженията, се разплакало и молило агресивните деца да спрат.

„Момичето, което снимаше, каза „Няма спри! Тихо”, спомня си малтретираното дете. „Звъннах на мама и казах „Мамо, биха ме и едно момиче ме чака пак да ме бие”, казва още ученичката. Според нея другите момичета я биели за удоволствие.

„Когато за пръв път ме биха, казах на момичето да си оправим нещата с думи, но тя каза „Аз обичам да си решавам нещата с бой, а не с думи”. После ме свлече на земята”, спомня си петокласничката.

Дни след публикуването на клипа едно от момичетата донесло бонбони на бащата на битото дете и се извинило на него и на съученичката си.

„Според мен са изплашени”, смята жертвата на насилие.

Момичето признава, че се страхува да не срещне отново агресивните деца.

Припомняме, че петокланичката беше скубана, удряна, ритана и карана да целува обувките на свои съученички, а унижението – заснето и публикувано в интернет.

Източник: NOVA