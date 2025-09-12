С толичната община осъди УМБАЛ „Света Екатерина“ за нерегламентираното изхвърляне на опасни болнични отпадъци, смесени с битови. Софийският районен съд наложи на лечебното заведение имуществена санкция от 20 000 лв.

От общината казват, че случаят е един от много на установено нерегламентирано смесване на болнични отпадъци с битовата смет, за които се алармира в последната година. В началото на април екипът на Васил Терзиев обяви, че ще преустанови приема на отпадъци от болниците в столичното предприятие за третиране на отпадъци.

След обявените тогава мерки, броят на нарушенията значително е намалял, съобщават от Столична община. От април досега са засечени само 2 нерегламентирани товара, в сравнение с 16 за шестте месеца преди публичното оповестяване на проблема и крайните мерки.

Нарушението, за което общината осъди УМБАЛ „Света Екатерина“ на 20 000 лв. е констатирано на 7 ноември 2024 г. при проверка на екип на Столичен инспекторат в двора на болницата. Открити са осем жълти чувала, съдържащи смесени битови и опасни болнични отпадъци, сред които марли с кръв, игли и спринцовки.

Столична община продължава да настоява за по-активни действия от страна на държавните институции, отговорни за контрола в самите лечебни заведения, казват от "Московска" 33.