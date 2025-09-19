П резидентът се изгаври с правителството, като месеци наред не назначаваше титулярни ръководители в службите. Кабинетът буксува по този начин, когато са еднолично назначени. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Той коментира и думите на Пеевски, че ще създаде държава с главно "Д". Когато самодеяността почне да пречи на всички, изпадаме в ситуацията да говорим "без мен не може". Никой от политическата класа не си е самодостатъчен, включително и Радев. Правителството е на България, много трудно сглобено след 8 избора. Не е на ГЕРБ, нито на Пеевски, на ИТН или БСП. Никой няма право да казва "аз" или "от мен зависи", това е критика към Пеевски. Всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне да се говори, че нещо зависи единствено от теб и го продадеш така на обществото - това е тежък негатив. Може би е ранният Борисов - през 2004-2005 г. Тогава си мислех, че съм самодостатъчен, но човек трябва да може да отправя критики и самокритики", коментира лидерът на ГЕРБ.

По думите му самочувствието, когато се превърне в самонадеяност, е много опасно в политиката. "Научих това по трудния начин и се поправих", добави той.

"Колегите от ПП-ДБ нямат план. Нерегистрирането в зала го показва. Искат да разрешат нещо, но не казват как ще се възстанови. Без ГЕРБ няма да има правителство, стоим в него, защото няма нищо по-добро", смята Борисов.