С толичната община пусна в действие първия си интелигентен чатбот – дигитален асистент на платформата за прием в детски ясли, градини и училища.

Новият инструмент използва изкуствен интелект и позволява на родителите да получават незабавни, точни и персонализирани отговори, които подпомагат процеса им на интеграция.

„Това е още една стъпка към модерна, достъпна и ефективна администрация – услуга, която облекчава родителите и същевременно пести време на служителите“, посочва Иван Гойчев, заместник-кмет в направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие”.

Според пресинформация на Столичната община от момента на пускането му интересът е изключително висок – повече от 100 потребители задават над 300 въпроса всеки ден. Данните от първите седмици показват, че разговорите между чатбота и родителите са продължителни, като в един чат средно се задават по 7-8 въпроса. По този начин системата се превръща в истински помощник, а не в обикновен и еднократен справочник.

За разлика от някои автоматизирани асистенти, този чатбот не работи с предварително зададени бутони или ограничени опции. Потребителите могат свободно да формулират въпросите си – от „Кога започва приемът?“ до „Какви документи са необходими?“ и „Какви компенсации се полагат при неприето дете?“. Системата разбира контекста, надгражда отговорите и поддържа естествена, продължителна кореспонденция.

Източник: NOVA