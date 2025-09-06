Б ългария отбелязва 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Политици отправиха поздравления по случай празничния ден.



"Вместо в преграда преди 140 години границата между Княжество България и Източна Румелия се превърна в мост между българите, устремени към обединение и общо развитие. През 1885 г. българите – всеки със своите различия, знаеха, че пишат не собствената си биография, а биографията на българския народ и българската държава. Търсеха силата на съгласието, а не силата на разделението. Ако сме научили този урок, България няма да бъде страната на конфликтите, а страната на съзиданието.

Съединението е онази величава дата в българската история, когато народната воля се превръща в могъща сила и заставя родни и чужди политици да се преборят с малодушието, страха и съмненията, правителства и империи да изоставят сметки, кроежи и интереси и да признаят обединението на българите.

Не мога да се примиря, че преди 140 години нашите предци строяха и укрепваха българската държавност, а днес рушим, срутваме, подгонени от лични или политически сметки. Не може да има такава огромна пропаст между „строителите на съвременна България“, както ги обезсмърти Захари Стоянов, и нашето поколение.

И днес имаме силите и желанието да изградим мост върху калния терен на настървение, конфронтация и омраза. Защото осъзнаваме, че не сме само граждани на една географска територия, а общност. Заедно можем да възстановим изтънялата тъкан на обществените отношения и разпадащата се държавност. Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие.

Честит празник!", заяви вицепрезидентът Илияна Йотова по повод 140 години от Съединението на България.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа: „Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще. Честит празник!“.

„Продължаваме промяната":

Съединението от 1885 г. е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила, когато става дума за свобода и независимост. Свободата има смисъл само тогава, когато сме обединени. Това написаха от партия "Продължаваме Промяната" във Фейсбук страницата си по повод 140 години от Съединението на България.

Костадин Костадинов, партия "Възраждане":

Съединението прави силата! Честит празник, българи!

Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО:

Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България.

Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта.

Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България.

Съединението прави силата!

Съединението е новото начало за българската държава!

Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново.

Честит празник!

БСП-ОЛ:

Днес, 6 септември, България чества едно от най-славните си исторически дела – Съединението на Княжество България с Източна Румелия. На този ден през 1885 година нашият народ, въпреки международния натиск, въпреки страховете и колебанията на Великите сили, въпреки собствените си вътрешни различия, показва решителност и характер и ясно заявява пред света, че националният идеал е по-силен от всяка външна воля.

Съединението е изключителен пример за това как политическата далновидност, смелостта на българските офицери и войници, подкрепата на народа и обединението на прогресивните сили водят до историческа победа. Това е урок, че когато българите действаме заедно, когато поставяме интересите на Отечеството над личните и партийните, успяваме.

Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет – решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация – честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа.

Поклон пред паметта на героите на Съединението! Да бъдем достойни техни наследници и да продължим тяхното дело – със смелост, разум и обич към Родината.

Честит празник!

Източник: NOVA