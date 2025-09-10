Н ов голям горски пожар бушува в района на Природен парк „Рилски манастир“. Това е четвъртият огнен инцидент, който засяга територията на парка само в рамките на това лято, съобщават от дирекцията.

Огънят е пламнал по южните склонове под връх Баба, в долината на река Илийна, като предполагаемата причина е мълния. Към момента стихията е обхванала над 250 декара горска територия на 2200 метра надморска височина. Пламъците са в алпийската част на планината и унищожават ценни високопланински екосистеми, местообитания на диви животни и вековни гори. Разрастването на пожара е подпомогнато от екстремно сухото време и високите температури, което значително затруднява овладяването му.

В борбата с пламъците на място са мобилизирани екипи, състоящи се от над 60 пожарникари, служители на Национален парк „Рила“ и служители от Природен парк „Рилски манастир“. В гасенето на пламъците участват и два хеликоптера, тъй като теренът е труднодостъпен.

Във връзка с инцидента и повишения риск, от ръководството на парка отправят настоятелен апел към всички посетители на планината да проявят изключителна отговорност. Призовава се да не се пали огън и да не се изхвърлят незагасени фасове, дори на привидно безопасни места, тъй като всяко невнимание може да има опустошителни последици за природата.

Другият пожар, бушуващ на територията на Национален парк "Рила", е локализиран. Огънят е засегнал площ от 2600 декара, предаде NOVA.