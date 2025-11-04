П о-малко от един на сто пътници си купува билети от автоматите за продажба по гарите.

Това съобщиха за „Телеграф“ от „БДЖ - Пътнически превози“ във връзка с мрежата от автомати за продажба на билети, които след години обществени поръчки и корекции бяха окончателно инсталирани по гарите и са в експлоатация от пролетта на тази година.

Автоматите за продажба на билети бяха задвижени като идея още през 2019 г., но по редица причини инсталирането им отне години. В момента според БДЖ са сложени всички предвидени за работа автомати. Общо инсталираните апарати са 27, като те са разположени на 23 големи и средно големи гари в страната, сред които София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица и др. Едно от ограниченията, които апаратите имат, е това, че не позволяват резервиране на конкретно място във влака. „Автоматите за издаване на билети са въведени като допълнителна възможност за улесняване на процеса по издаване на билети и тяхната функция е да обслужат бързо клиентите. По тази причина функционалностите за избор са ограничени и издаването на запазено място се генерира автоматично, а не се извършва по избор на клиента“, казаха за „Телеграф“ от БДЖ. Автоматите също така не позволяват и закупуване на абонаментни карти за ученици, студенти, пенсионери и други уязвими групи. Същевременно автоматите приемат информация за налично намаление и издават билет с по-ниска цена. Наличието на намалението се проверява от кондукторите във влака. Автоматите разполагат и с двуезична функционалност - менюто за издаване на билети е по избор – на български и на английски език.

Интерес

Въпреки това обаче интересът на пътниците към новите устройства е пренебрежително нисък. Като конкретен пример, през месец септември от физическа билетна каса са закупени 77% от всички билети. През системата за онлайн резервация и билетоиздаване в интернет са закупени едва 5% от всички билети. 18% от билетите пък са закупени във влака, тъй като това е позволено при качване на пътника от гара или спирка, на която няма физическа каса за продажба на билети. И едва под 1% от билетите са били купени от пътниците от автомат за продажба на гарата.

Ниският процент купени по отдалечен или дигитален начин билети активизира БДЖ да обмислят промени. За да дигитализират и модернизират услугите на превозвача, в компанията планират изработване и внедряване на изцяло нова билетоиздаваща система, която да обхваща всички предлагани възможности и оферти за пътуване. По този начин ще се улеснят клиентите на железопътния превозвач, които ще могат да използват повече функционалности изцяло от разстояние чрез новата билетоиздаваща система. Същевременно новата система няма да замени изцяло обслужването на физически билетни каси и такива ще останат по гарите, успокояват от БДЖ.

Портфейл

Очаква се новата система на БДЖ да разполага с всички задължителни елементи на една съвременна билетоиздаваща платформа, коментираха IT експерти за „Телеграф“. В нея ще има възможност за поддържане на мобилни портфейли и издаване на билети, които да се съхраняват директно в портфейлите на iOS и Android. Така билетът за влак ще бъде подобен на бордните карти за самолет сега. Системата ще поддържа плащания по стандартите на Еuropay, MasterCard и Visa, Apple Pay и Google Pay. Идеята е пътниците да могат да ползват директно телефона си, за да пътуват, без да се налага да купуват билет. Такава система вече бе внедрена в столичния градски транспорт, като заплащането на пътуването става с доближаването на физическа или инсталирана на телефона банкова карта към устройство в трамвая или тролея.

Слизане

В случая на влаково пътуване с вариращи цени пътниците ще трябва да докосват картата не само на качване, но и на слизане от влака, за да се отчете какво разстояние са изминали и така системата да калкулира колко да ги таксува. Тепърва ще се определя дали издаваните билети ще са с QR код или баркод, както и дали ще се генерират като PDF файлове. Системата ще поддържа връзка между всички точки на продажба, за да се избегнат дублирания. Очаква се по големите гари да бъдат въведени и турникети като на летището, като пътниците ще бъдат допускани до перона след сканиране на код или доближаване на банкова карта. Сред възможностите на системата може да бъдат и известия в реално време относно закъснения, промени на маршрути или отмяна на влакове.

Протести в Сърбия блокираха турски трен у нас

Стотици граждани на ЕС от турски произход са блокирани повече от два дни на Централна гара Пловдив, тъй като заради протестите и напрежението в Сърбия влакът им не може да продължи за крайната си дестинация – Австрия. Влакът превозва стотици семейства и около 140 лични автомобили на пътниците, които живеят в различни европейски държави, сред които Австрия, Германия, Швейцария, Франция и Нидерландия. Те пътуват с влака през балканските държави и продължават с шофиране след разтоварване на автомобилите им в Австрия. Заради протестите в Сърбия, посветени на година от падането на козирката на гарата в Нови Сад обаче линиите в западната ни съседка са блокирани. Съдбата на около 500-те пътници във влака остава неясна. От БДЖ са осигурили електровоз, който да снабдява вагоните с електричество и отопление до отпътуването им към Австрия.

Деян Дянков