Я зовирите са на 59% пълни, спестени са 2 млрд. куб. метра вода. Това обясни пред БНТ Манол Генов, министър на околната среда и водите.

"Тази година не е по-различна от предната година. Като климат. Четвърта сушава година. Ограничихме напояването. Подчинихме енергетиката на напояването. Питейно-битовото снабдяване е най-големият приоритет. И в момента, въпреки, че на фона на цялата страна, където има проблеми, мога да кажа спокойно, че язовирите, които ние наблюдаваме, от тези 52 комплексни, са на 59% пълни. В тези 52 комплексни язовири се включват за питейно-битови нужди, за напояване, за енергетика и за други нужди.", каза министърът.

Министърът обясни, че загубите във водоснабдителната система обаче са 52%.

„Ами то като 30-40 години тази напоителна система се руши... Разбира се, че това ще е една пробита каца напоителни системи. Ами, добре е, че нашите бащи, майки, дядовци, баби са имали така компетентността, знанията и усилията да построят тези язовири... 60 години и повече. Искам да ви кажа, че България е, може би, в Европа една от страните, която има развита изключително широка система от язовири. България е имала научния потенциал да ги направи. В България има хидравлични модели на язовирни стени, където го няма в други държави. И този опит често се е ползвал в миналото, в много страни.", каза Генов по повод оплаквания на земеделските производители, че няма напоителна система адекватна за тях.

Екоминистрът разкритикува водното дружество в Плевен, защото ако се спазва досегашният му бизнес план, ще са нужни 110 години за подмяна на мрежата в града. Той припомни, че за цялостна рехабилитация на мрежата са необходими 30 млрд. лева, а такива пари към момента няма. Според Манол Генов обаче неправилното управление на водните ресурси по места води до режим на водата. Той отбеляза, че след оставката на шефа на ВиК - Ловеч, може да последва и такава на шефа на ВиК – Плевен. "И неговият ред ще дойде, ако така продължава неадекватно управляването на Плевен", каза той.

Министърът коментира и новосъздадения Национален борд по водите: "Мека проба на този борд бяха взаимоотношенията нашите между енергетиката, околната среда и напояването, както казах. И може да сме спорили много, може да сме имали дебати, но аз ви казвам резултат. Именно тая мека проба спести 2 милиарда кубически метра. А знаете ли колко е за България 2 милиарда кубически метра? А в момента в тези всички язовири има около 3,5-4 милиарда води."

Едва половината от европейските средства, определени за водни проекти ще бъдат отделени за подмяна на водопровод, обясни още екоминистърът. По думите му, останалите пари трябва да бъдат осигурени от общините, които досега не са считали за приоритет подмяната на водопроводите и не са кандидатствали и за бюджетни средства.

Екоминистърът коментира и вота на недоверие: "Всеки управляващ и всеки български гражданин, който е активен политически и гласува, трябва да уважава този инструмент като вот на недоверие, защото това все пак е елемент, заложен в Конституцията. Това е отношение към управлението, към коалицията, която управлява и той трябва дълбоко в себе си да бъде уважаван от всички - от опозицията и от управляващите. Вече мотивите са начинът, по който те си продължат е друго нещо. Аз сега не искам да ги коментирам."