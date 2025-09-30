Д ва големи пожара избухнаха във вторник в Хасковска област, като единият от тях създаде критична ситуация в района на Свиленград, писа NOVA.

Два големи пожара избухнаха в Хасковско

Пламъците тръгнали от лозов масив по пътя за село Момково и бързо обхванали сухи треви и растителност, достигайки опасна близост до сградата на местната болница „МБАЛ – Свиленград“. Стихията е поставила под сериозна заплаха кислородната инсталация на лечебното заведение, както и електрическата подстанция на града.

Благодарение на бързата намеса на противопожарните екипи, огънят е овладян в този периметър и непосредствената опасност за болницата е предотвратена. Засега не се налага евакуация на пациенти или жители от близките сгради. Въпреки това, щетите са значителни – изгорели са две къщи, както и няколко автомобила, паркирани в района.

Пожарът остава активен и екипите продължават работа за пълното му потушаване.

Почти едновременно втори голям пожар е избухнал в стърнища край село Белица, община Любимец. Там също са изпратени няколко противопожарни екипи, които се борят със стихията и се опитват да предотвратят достигането на пламъците до населеното място. Причините за възникването на пожарите все още не са установени.