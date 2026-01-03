Д нес и утре вятър ще издуха студа и започва бързо затопляне. В неделя минималните температури ще са вече над нулата, а максималните - между 10° и 15°, според дежурния синоптик на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) Марияна Попова. В почивните дни над планините се очаква облачност. В Рило-Родопскакта област, а по-късно и в Стара планина, се очаква дъжд, който над 1800 метра ще премине в сняг.

Слънце

Според нея в страната ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Не се очакват почти никакви валежи, като само на отделни места, с по-голяма вероятност в петък, са възможни незначителни краткотрайни превалявания. В районите, защитени от вятъра, главно в западната част на Горнотракийската низина, сутрин ще бъде мъгливо, а дневните температури ще остават по-ниски.

Облачност

В началото на следващата седмица ще има повече и по-значителни увеличения на облачността, но се повишава и вероятността от дъжд. В Източна България ще духа силен югозападен вятър и остава топло за периода. На Йордановден и Ивановден се очаква дневните температури да са между 6 и 11 градуса. Според народната метеорология, когато тези дни са студени, лятото ще е горещо и здраво.

Светлана Трифоновска