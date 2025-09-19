Д иректорът на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров е изписан от болницата. От УМБАЛ "Канев“ потвърдиха, като заявиха, че е в добро общо състояние, лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение.

Припомняме, че на 4 септември през нощта полицейският шеф и негов спътник бяха нападнати от младежи, на които човекът до Кожухаров направил забележка за рисково шофиране. Полицейският директор претърпя тежка операция и се възстановяваше в интензивно отделение на УМБАЛ "Канев". Четирима бяха задържани.

Преди няколко дни стана ясно, че шефът на русенската полиция вече е контактен, в съзнание, без опасност за живота. На 10 септември, както бе обявено в съдебното заседание в Апелативния съд във Велико Търново, са взети показанията на старши комисар Кожухаров. Четиримата задържани са с повдигнати обвинения. Двама ще отговарят за хулиганство, а други двама - за тежка телесна повреда и хулиганство. Часове след нападението Кожухаров е потърсил медицинска помощ.

Припомняме, че Апелативният съд във Велико Търново освободи под домашен арест с електронни гривни, докато тече разследването, трима от обвинените за побоя - Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов. Според обвинението Кязъмов и непълнолетният Станислав Александров са нанасяли ударите по Кожухаров, а приятелите им Кирил и Виктор, са с обвинения и за хулиганство. Съдът пусна от ареста и наложи надзор от инспектор на Детска педагогическа стая и на непълнолетния Станислав.