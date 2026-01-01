С цел превенция от измами с фалшиви евробанкноти Българската народна банка, съвместно с Европейската централна банка, имат информационни материали за запознаване на обществеността с дизайна и защитните елементи на евробанкнотите, писа NOVA.

За разпознаването на евробанкнотите при обучението на служители може да се използват визуализациите на изображенията на защитните елементи.

Подробно описание и визуализация на защитните елементи на всеки един номинал евробанкноти от серията „Европа“ и от първата серия по метода „Пипни-Разгледай-Наклони“ са достъпни на страницата на Европейската централна банка.

При закупуване на устройства, проверяващи автентичността на евробанкноти, БНБ препоръчва те да са от списъка, публикуван на страницата на ЕЦБ.

Препоръчителният списък на устройства, проверяващи автентичността на евромонети, е публикуван на страницата на Европейския технически и научен център към Европейската комисия.