Т оку посрещнали 2026 година и вече поглеждаме календара, за да видим как са структурирани почивните и празничните дни и кога можем да си направим малка ваканция. Оказва се, че най-малко ще работим през месец май, събират се едва 18 работни дни. А най-много ще се трудим през жежкия юли – цели 23 работни дни.

Януари /20 работни дни/, февруари /20 работни дни/ и март /21 работни дни/ ще са дълги, но пък през април ще празнуваме Великден. Тази година той се пада на 12 април. По този повод се събират четири почивни дни заедно с уикенда.

Юни, юли и август ще работим между 21 и 23 дни. Септември пък ще ни радва с едва 20 работни дни заради 6-ти, пада се в неделя, но почиваме и понеделник, и 22-ри септември.

На есен да му мислим – работните дни са съответно 22 /октомври/ и 21 /през ноември/. И финишираме 2026 година с 20 работни дни, с един повече отсега заради неочакваната ваканция покрай въвеждане на еврото на 31 декември, писа marica.bg.