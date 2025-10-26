П редседателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира пред NOVA предложението за ротация на председателя на парламента, което предвижда всяка парламентарна сила в управляващата коалиция да има свой представител начело на институцията за определен срок. Тя e в Перник на Държавния турнир по шахмат за юноши и девойки до 20 г., където ще награди победителите.

„Аз съм представител на една от партиите, която реши да участва в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се решават първо от колективните органи на БСП, после от коалиционния съвет, и вече – в Съвета за съвместно управление. Каквито са решенията, те ще се изпълняват“, заяви Киселова.

Тя подчерта, че решението за ротацията не е личен въпрос, а част от договореностите между партньорите в управлението.

„Ако не бъда председател на Народното събрание, няма да е пречка да остана народен представител“, каза още Киселова.