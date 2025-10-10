С ъдът реши да не изменя мярката на Благомир Коцев. Той остава в ареста.

По делото бяха представени нови доказателства. Разпитан е свидетел с тайна самоличност, който е чужд гражданин.

Става въпрос за гражданин на Руската федерация, който потвърждава корупционните практики в Община Варна. Това е мотивирало съда да откаже да измени мярката за неотклонение, информира БНТ.

Според съда, кметът на Варна може да извърши друго престъпление, като евентуално окаже влияние върху свидетели.

Кирил Петков от ПП изчака пред врата на съделната зала, за да сподели, че според него това било срам за съда, за прокурора, който не бил случаен - бил и по негово дело и разпределенията на делата не били случайни.