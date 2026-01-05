П оследното проучване на НСИ показва кои са най-предпочитаните имена на новородени за 2025 г.

При момчетата това е Александър, а при момичетата – София.

За първи път от 9 години насам името Виктория не е фаворит.

През миналата година точно 666 бебета са кръстени Александър, а новородените на име София са 472.

В челните места на класациите попадат още дамските имена Рая, Никол, Дария, Габриела, Елена, Александра и Михаела и мъжките Калоян, Мартин, Теодор, Никола, Димитър, Даниел, Борис и Самуил.

Все още най-разпространени остават имената Георги (138 653) и Мария (99 335), а традиционно най-много са празнуващите имен ден на Цветница (336 419).

Източник: NOVA