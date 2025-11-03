С цена като от филм се разигра пред българското крайбрежие на Черно море. Малък танкер, буквално „изникнал“ от нищото, без валидни документи и само с двама души на борда, изправи на нокти институциите в Бургас, съобщава Maritime.bg.

Построен през 1993 г. за превоз на хранителни масла, 84-метровият VIVA 962, с дедуейт 2942 тона, застава на котва край нос Емине. Това обаче се случва без никакво предварително уведомление. При първоначалната радиокомуникация с оперативните органи лице, представящо сеза капитан, заявява, че VIVA 962 влиза за ремонт в Бургас. Последвалата проверка обаче разкрива, че в Бургас няма назначен корабен агент на VIVA 962, а заводът изобщо не е уведомен и не го очаква.

Проверки

Следва спешна бордова проверка, организирана съвместно от инспектори на Морска администрация и Гранична полиция, която се провежда край Емине. Това, което откриват на борда, е шокиращо – вместо обичайния екипаж, който би трябвало да експлоатира такъв плавателен съд, на борда има само двама души. Мъжете се представят за капитан и механик – и двамата украински граждани. Те твърдят, че са извършили дълъг и рискован преход от района на руското пристанище Порт Кавказ. Остава загадка как двамата са успели да го осъществят. Случаят придобива още по-странен обрат, когато започва детайлната документална проверка. Установено е, че последните валидни сертификати и документи на плавателния съд датират от 2024 г. – и всички са изтекли.

„Да, буквално е фантом, без нищо, което да го легитимира като плавателен съд в международното корабоплаване“, заявил пред Maritime държавен служител, пожелал анонимност. „Единствените валидни документи бяха задграничните паспорти на двамата украинци. Поне е сигурно, че са истински моряци, щом само двама души успяват да „докарат“ кораба до Емине“.

Установено е още, че VIVA 962 е и с ограничено количество гориво. Капитанът на пристанището е разпоредил незабавно насочване на кораба към рейда в Бургас. В момента съдът е арестуван, докато не бъдат изяснени всички обстоятелства.

Разказ

Запалихме двигателя, вдигнахме котвата и избягахме от Русия. Това разказва пред Maritime капитанът на кораб VIVA 962 (IMO: 8878764). Мъжът се представил като Владимир и обяснил, че проблемите с кораба започнали още при анексирането на Крим от Русия — събитие, което украинецът от Измаил не приема и до днес. „Това е Украйна!“, заявява той.

По думите му корабът е бил арестуван и задържан в Севастопол. „Там закони не съществуват“, коментира мъжът, който твърди, че са били неуспешни опитите за освобождаване на кораба с полски собственик, който го контролира през регистрирана в Панама компания. „После първи, а след това и втори агент се отказа от нас. Една вечер, в три през нощта, просто избягахме“, казва украинецът.

Попитан как е възможно VIVA 962 да „избяга“ и да напусне териториалните води на Русия при военни действия, Владимир заявява: „Пак ни настигнаха, този път с голям катер на ВМФ. Направиха всичко не по законите. Дадоха ни хляб и вода. Издадоха ни предупредителен документ – да не извършваме подобно нарушение. И ни пуснаха“.

Владимир разказва още, че са преживели два щорма, но без проблем са се справили с прехода до България, макар по думите му VIVA 962 да е в изключително лошо техническо състояние.

Според Владимир полският собственик следва да пристигне в България, за да осигури последващ ремонт на плавателния съд в Бургас. Той разкри, че съпругата му от Украйна вече е в града. Владимир отправи благодарност към военните моряци от ВМФ на Русия, които са ги „пуснали“, към ръководството на корабния трафик у нас, на Морска администрация и Гранична полиция. „Момчетата ни транспортираха с катер от рейда до Бургас, купих си СИМ карта, телефон, провизии. Имаме всичко“, каза той.