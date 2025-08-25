Т оварен камион се е преобърнал тази нощ около 5-и километър на магистрала „Тракия“ близо до София, съобщиха за БТА от МВР.

При инцидента няма пострадали, но в социалните мрежи шофьори съобщават за големи задръствания в района на инцидента.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението в посока София се осъществява в изпреварящата лента поради изтегляне на тежкотоварния автомобил.

От агенцията призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".