С лед нетипично топлите за зимата дни, предстои студен период с по-нормалните за сезона снеговалежи, студени ветрове и отрицателни температури.



Сряда е последният ден от топлата поредица. Вятърът ще остане южен със силни пориви по билата и по северните склонове на планините. С него и дневните температури ще се задържат между 12 и 17 градуса в Централна Южна и Източна България. Неподвластен на затоплянето ще остане Северозападът, където дневните нива ще са от 3 до 5-6 градуса.

Заради значителни валежи в сряда НИМХ обяви жълт код за цяла Южна България. На повечето места там очакванията са да паднат до 30 литра на квадратен метър. Изключение е област Кърджали, където кодът е Оранжев. В граничните общини предстоят по-значителни количества – около 50 литра на квадратен метър.

Жълт код за силен вятър пък е обявен за Източна България, като поривите му ще достигат до 80 километра в час. В северозападните райони остава в сила предупреждението за опасност от поледици.

Минималните температури ще са предимно между 6 и 11 градуса, в района на София – около 6 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса.

Облачността на Ивановден ще е преобладаващо значителна и кратки разкъсвания около и след обяд. Валежите в сряда ще са все още от дъжд - ограничени по обхват и по-продължителни в крайните южни райони.

Обрат в атмосферната циркулация се очаква в четвъртък. С преминаването на студен атмосферен фронт вятърът ще промени посоката си от запад - северозапад, ще е студен и с опасно силни пориви в Северна България и по някои южни склонове на Стара планина.

Още около полунощ в Западна България валежите ще са от сняг. В хода на деня снежният фронт ще се придвижва към Централна и Североизточна България, докато в Югоизтока ще вали дъжд.

И дъждът, и снегът ще са временно интензивни. Ще има и гръмотевична активност, не особено типична за януари. В отделни точки на Южна България ще се акумулират значителни по количество валежи.

В петък сутринта ще е кулминацията на студения цикъл с температури в отделни котловини на Западна България до около минус 10 градуса. И въпреки че слънцето ще се покаже, през деня температурите ще са между 1 и 6 градуса.

