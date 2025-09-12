Л уната ще закрие ярката звезда Електра, която е част от звездния куп Плеяди тази нощ. Естественият спътник на Земята ще бъде ярък – с 68% осветен диск, и ще закрива звездите с осветената си страна. Явлението е удобно за наблюдение с бинокъл или зрителна тръба от тъмно място и при ясно небе, казва физикът Пенчо Маркишки, който работи в Института по астрономия с НАО при БАН и в Катедра „Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

София

Интересното явление ще може да се наблюдава в петък от 22.52 ч. за Варна и от 22.53 ч. за София, когато Луната ще започне да закрива някои от звездите в яркия звезден куп Плеяди. Явлението е познато като окултация на Плеядите.

Звездният куп ще може да бъде наблюдаван във видима близост до Луната с невъоръжено око. Препоръчително е желаещите да наблюдават явлението да бъдат в готовност поне няколко минути преди началото на закриванията. От по-ярките звезди в купа първа ще бъде закрита 17 Tau – Електра. В началото на явлението за наблюдател от София Луната ще бъде на височина 7.5° в посока североизток-изток. Ще е нужно наблюдателно място с нисък източен хоризонт. Явлението ще завърши около 00.25 ч. (за София) на 13 септември с откриването на звездата ета-Tau – Алциона.

Митология

Плеядите, известни още като Месие 45 или Седемте сестри, са един от най-добре познатите звездни купове в нашата галактика. Той се намира в съзвездието Телец и съдържа над 1000 звезди, въпреки че с просто око се виждат 6-7 при ясна нощ. Този звезден куп е на около 444 светлинни години от Земята, а звездите са на възраст около 100 милиона години. Плеядите са известни и със своята красива синя мъглявина, която се вижда особено добре на астрофотографии. Най-ярките членове на Плеядите носят митологични имена – Алциона, Мая, Електра, Тайгета, Селено, Меропа и Атлас. Плеядите са видими с просто око и от хилядолетия са важна част от културата на различни народи. В гръцката митология те са дъщери на титана Атлас, в Япония са познати като Субару, а за древните земеделски общества появата им на вечерното небе е белязвала началото на новия сезон.

Виктор Димитров