Н а прага на зимата мечките в Парка за мечки Белица се готвят за хибернация – а това означава истински празник на апетита!

По думите на Величка Тричкова, ръководител „Посетители“, хладните утрини вече подсказват на рошавите обитатели, че идва време за дълъг зимен сън.

В момента мечките хапват между 15 и 20 килограма храна на ден – менюто включва какво ли не:

плодове и зеленчуци

риба

орехи

и, разбира се, мед – любимата класика

През есента те трупат енергия, затова се хранят много повече. За сравнение:

пролет → около 5 кг дневно

лято → около 10 кг

есен → до 20 кг!

Мечките в Белица спят по-дълго от дивите си роднини, защото в парка имат сигурна храна и спокойствие.

Рекордът е впечатляващ: мечката Йета е спала цели 166 дни!

Първа тази година да се сгуши в бърлогата си е била Мима, а след нея са я последвали Станди и Ива.

Всеки път, когато мечка задреме зимен сън, това е победа за гледачите – означава, че животното се е адаптирало, чувства се безопасно и се връщат дивите му инстинкти, заглушени в миналото.

А бърлогите?

Входът е само 50–60 см, но дължината достига 4 метра – уютна мечешка „спалня“ за няколко месеца спокойствие.

Паркът все още приема посетители, но с ограничено време – за да се осигури тишина за предстоящото голямо заспиване.