Н а прага на зимата мечките в Парка за мечки Белица се готвят за хибернация – а това означава истински празник на апетита!
По думите на Величка Тричкова, ръководител „Посетители“, хладните утрини вече подсказват на рошавите обитатели, че идва време за дълъг зимен сън.
В момента мечките хапват между 15 и 20 килограма храна на ден – менюто включва какво ли не:
- плодове и зеленчуци
- риба
- орехи
- и, разбира се, мед – любимата класика
През есента те трупат енергия, затова се хранят много повече. За сравнение:
- пролет → около 5 кг дневно
- лято → около 10 кг
- есен → до 20 кг!
Мечките в Белица спят по-дълго от дивите си роднини, защото в парка имат сигурна храна и спокойствие.
Рекордът е впечатляващ: мечката Йета е спала цели 166 дни!
Първа тази година да се сгуши в бърлогата си е била Мима, а след нея са я последвали Станди и Ива.
Всеки път, когато мечка задреме зимен сън, това е победа за гледачите – означава, че животното се е адаптирало, чувства се безопасно и се връщат дивите му инстинкти, заглушени в миналото.
А бърлогите?
Входът е само 50–60 см, но дължината достига 4 метра – уютна мечешка „спалня“ за няколко месеца спокойствие.
Паркът все още приема посетители, но с ограничено време – за да се осигури тишина за предстоящото голямо заспиване.