През следващите дни зимната обстановка в страната ще създаде сериозен риск от поледици, предупреждават от Meteo Balkans. Най-опасен период се очертава между 3 и 6 януари, като рискът ще се засили към края на седмицата и в началото на следващата, писа marica.bg.

Основната причина е нахлуването на по-студен въздух, последвано от краткотрайни затопляния и повишена влажност. В много райони температурите ще се задържат около и под нулата, особено през нощта и в ранните сутрешни часове.

При наличие на слаби валежи или остатъчна влага по настилките това ще доведе до бързо заледяване на пътища, тротоари и открити повърхности.

Най-коварната опасност – „черният лед“

Особено рискови ще бъдат сутрините, когато видимостта е добра, но настилките остават хлъзгави. Това явление, известно като „черен лед“, е трудно забележимо и често става причина за инциденти.

Кои райони са най-застрашени? Най-висок риск от поледици се очаква в равнинните и котловинните райони, Дунавската равнина, вътрешността на Северна България, високите полета в Западна България, предпланинските райони и планинските проходи. В планините и по високите проходи заледяванията могат да се комбинират със слаби снеговалежи и мъгли, което допълнително ще влоши условията.

Поледиците значително повишават риска от пътнотранспортни произшествия, затрудняват движението и са сериозна опасност за пешеходците. Най-често инциденти се случват в ранните сутрешни и късните вечерни часове.

Особено хлъзгави ще бъдат мостове и надлези, входове и изходи на тунели, сенчести участъци, където настилката изстива по-бързо.

Важни препоръки

Към шофьорите:

карайте с по-ниска скорост и по-голяма дистанция

избягвайте рязко спиране и ускоряване

използвайте автомобили с подходящи зимни гуми

Към пешеходците:

бъдете особено внимателни сутрин

носете обувки с добро сцепление

избягвайте заледени и неосветени участъци

От Meteo Balkans отбелязват, че нова зимна обстановка се очаква и след 8 януари, но засега е твърде рано за точна прогноза. Рискът от поледици обаче остава.