П ремиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството му няма да впише безусловно българите в Конституцията на страната. В интервю за телевизия "Канал 5" той определи разговора си в Скопие с председателя на еврокомисията Урсула фон ден Лайен, като приятелски, предаде кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Мицкоски посочи, че "никой не живее в илюзия" и добре знае, че промените в Конституцията - вписване на българите в основния закон на страната - е условие за отваряне на преговорните клъстери, но докато е премиер, "конституционните промени няма да се случат, без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед, както и конкретни гаранции от Европейския съюз".

"Никой няма право, нито е справедливо да очаква, че това правителство безусловно ще направи това. Не възнамерявам да се случи, докато съм премиер. Това трябва да е ясно, казвал съм го многократно. Ние изискваме последователно спазване на международното право, а нашият източен съсед също има задължения. Също така искаме гаранции. И ако ЕС наистина иска да види Северна Македония в своята компанията, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще направи и за нас. И това е ясна позиция”, заяви Мицкоски, който поясни, че "в интерес на процесите, които следват" не желае да говори за детайлите.

След няколкочасовото си посещение в четвъртък в Скопие председателят на ЕК написа в платформата Х, че подкрепя Република Северна Македония по пътя ѝ към ЕС, а "следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна".

"Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов", написа Урсула фон дер Лайен.