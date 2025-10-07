М ладите медици от инициативата „Бъдеще в България“ излизат на протест пред Министерството на здравеопазването днес от 17.30 часа.

„Проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на нашите проблеми, вече се изчерпа. Половин година след началото на протестите резултат няма. Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката между тях. Искаме реални действия и то веднага!“, заявяват от организаторите.

Началната точка на протеста е площадът пред Министерство на здравеопазването. Там протестиращите ще изразят недоволството си от „свършената“ работа, след което ще тръгнат на шествие по бул. „Цар Освободител“ до площад Орлов мост, където протестът ще завърши.