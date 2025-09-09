Т уристка падна от „Дяволската пътека“ край с. Борино, която е затворена за преминаване поради опасен участък, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Жената е оцеляла по чудо, след като е паднала в бурните води на река Читак дере.

Пострадалата е 41-годишна жена от София, тръгнала по „Дяволската пътека“ заедно със семейството си.

Информация за затворената заради компрометиран участък „Дяволска пътека“ е публикувана и на сайта на Община Борино. Заповедта за забрана за преминаван по пешеходния маршрут беше издадена през август.

Туристката е извадена от реката от екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Доспат.

Жената успяла да се задържи в пълноводната бурна река, хващайки се за дънер.

Оказана ѝ е спешна помощ, била е в шок, премръзнала и с видими наранявания по тялото.

Жената вече е в добро състояние, има само външни наранявания по тялото, каза заместник-кметът на Борино Музафер Ахмедов.

Източник: БТА