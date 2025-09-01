И нтензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ на границата с Турция на вход за леки автомобили, на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия на изход за леки автомобили, както и на граничните преходи на границата с Румъния. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП).

Остава преустановена работата на фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, поради ниското ниво на река Дунав.

Водачите трябва да търсят алтернативни гранични преходи.

Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември поради ремонтни дейности.

Източник: БТА