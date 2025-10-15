34 747 българи от три града, 88 села и 36 общини в страната са с нарушено водоснабдяване. Това показва обобщената справка на ВиК операторите за периода 6 - 13 октомври.

Засегнатото население е 0.7% от общото население, обслужвано от 26-те ВиК дружества в състава на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. ВиК холдингът отбелязва понижение със 114 391 души от предишния седемдневен период на хората без вода.

Към момента градовете на режим са три: Брезник, Радомир и Омуртаг. Селата на режим намаляват от 260 на 88. Общините със засегнато население вече са 36. В началото на миналата седмица те бяха 72. |