П рез април 2026 година се очаква да започнат първите редовни директни полети между България и Съединените щати - до Ню Йорк и Чикаго. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на националната дискусия "Туризъм и въздушната свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж".

Министърът уточни, че превозвачът "ГъливЕър" (GullivAir) вече е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и води разговори за слотове с летищата "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк и в Чикаго. По думите му директните полети до САЩ ще отворят нови пазари за българския туристически продукт, ще улеснят бизнес контактите и ще стимулират културния обмен. Всяка нова линия е нова възможност за туризма, а директните връзки със САЩ ще позволят на повече американски туристи да откриват България и то не е само Българското Черноморие, но и нашите културни маршрути, каза Караджов.

Летище "Васил Левски" получи разрешение за изпълняване на директни полети до САЩ през февруари 2022 г., припомни БТА.

Караджов отчете стабилен ръст на въздушния трафик у нас. За първите девет месеца на 2025 г. на летище "Васил Левски" в София са обслужени 6,2 млн. пътници и над 51 000 излитания и кацания - с 5 процента повече спрямо същия период на миналата година. Очакванията са до края на годината броят на пътниците да надмине 8,4 млн.

Летищата във Варна и Бургас също бележат значителен ръст – съответно 15,8 и 3,3 процента, като до края на септември са достигнали нивата на цялата 2024 година.

Предстои Летище Пловдив да открие нови линии до Милано и Братислава, а новите маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и други европейски градове разширяват свързаността на страната. Новите линии разширяват хоризонта на нашата свързаност и дават възможност на повече туристи да открият България, каза Караджов и обърна внимание върху разширяването на маршрутната мрежа от нискотарифните и традиционните превозвачи, което по думите му е ясен сигнал, че България е атрактивен пазар за инвестиции и за туризъм.

Вицепремиерът допълни, че националният превозвач "България Еър" е възстановил и разширил ключови линии, вклчително до Париж, Франкфурт и Прага, което по думите му укрепва позицията на страната в мрежата на традиционните европейски авиационни хъбове.



Вицепремиерът изтъкна, че в България над 70 процента от чуждестранните туристи пристигат по въздух, което по думите му означава, че развитието на летищата, на новите авиолинии, на достъпните цени е не просто транспортна, а е икономическа и национална кауза.

По-рано в изложението си Караджов изказа мнение, че авиационната свързаност е ключът към устойчивия растеж на туризма. България има всички предпоставки да се превърне в регионален авиационен хъб с модернизирани летища, с достатъчно осигурени в концесионните договори размери на инвестициите, с добри управление и мениджмънт на тези летища, с разширяващата се маршрутна мрежа и със стратегическите партньорства, които операторите сключват, добави той.

Нашата цел е ясна - да осигурим предвидимост, качество и достъпност на въздушния транспорт, така че България да бъде не само туристическа дестинация, но и мост между Европа, Близкия изток и Северна Америка, заяви още Караджов.

Министърът посочи, че по данни на международните организации всяко увеличение на международна свързаност с 10 процента води директно до ръст в туристическия поток между 6 и 8 процента. Той изтъкна, че това означава повече приходи за нашите хотели, ресторанти и транспортния бранш като цяло, както и за местните общности.

Форумът е организиран от Националния борд по туризъм и Българската стопанска камара с институционалната подкрепа на Министерството на туризма.