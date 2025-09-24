П редседателят на Народното събрание Наталия Киселова получи покана за посещение в Китай от председателя на Общокитайското събрание на народните представители Джао Лети.

Това се случи по време на среща с делегацията на Националната асоциация за приятелство с чужди страни на Китай, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Киселова се срещна с делегацията, водена от председателя на организацията Ян Уанмин.

България цени високо традиционно добрите приятелски отношения с Китай, които през 2019 г. бяха издигнати до ниво стратегическо партньорство, подчерта председателят на парламента.

Киселова припомни, че през 2024 г. с редица инициативи бяха отбелязани 75 години от установяването на дипломатически отношения между двете държави, като беше показано желание за развитие и задълбочаване на връзките в редица сфери от взаимен интерес.

Като области с голям потенциал за сътрудничество тя открои транспорта и логистиката, търговията, инвестициите, технологиите и иновациите, селското стопанство, туризма и образованието. По нейни думи народите на България и Китай споделят традиции на приятелство и взаимно уважение, които продължават да бъдат основа за стабилно партньорство между двете държави. Въпреки географската отдалеченост, нашите нации са обединени от ценностите на мира и стремежа към просперитет, заяви още Киселова.

Българo-китайска конференция за търговско-икономическо сътрудничество ще се проведе днес в столичния хотел "Хаят Риджънси София“.