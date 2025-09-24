О коло Кавала се оформя българска Ривиера, разкрива публикация на гръцкото издание „Катимерини“ и уточнява, че в този район българите масово инвестират в жилища. Българите от туристи станаха собственици на много недвижими имоти в Северна Гърция, сочи информация от местни брокерски фирми.

Търсят се всякакви имоти – от терени за каравана до триетажни вили. Новото строителство се изкупува още в начален етап от българи, твърдят строителните фирми в региона.

Туристи

Районът около Кавала е добре познат на българските туристи и те ИМАТ интерес да инвестират именно там, защото е най-близо до България. В последните години реалната цена беше 900 евро на квадратен метър, но заради българските инвестиции вече няма под 2000 евро, обясняват брокерите.

Много българи впоследствие използват имота си не само за почивка през лятото, но го отдават под наем. Често на други българи, както и на румънски туристи. Забелязва се тенденция български пенсионери да се заселват за постоянно в Кавала поради добрия климат.

Анкета

При анкета сред местните собственици на заведения се вижда, че те са благодарни на българските туристи. Вече във всички заведения в областта на Кавала има българско меню. Част от ресторантьорите признават, че издържат бизнеса си благодарение на българите, които всеки уикенд и на големи празници пристигат в Гърция за почивка и да харчат пари. Единствената конкуренция на българите в този район са румънците, но при тях към момента няма тенденция да купуват имоти, търсят квартири под наем.

Според местни агенти и предприемачи половината от клиентите им са българи, а до края на миналата година 3228 български граждани официално са декларирали собственост в Гърция. Около Кавала масово се заселват българи.

Селата им са претъпкани 5 месеца в годината, когато повечето ни сънародници идват на почивка. Местните селяни проявяват и негативни настроения, свързани с историческата памет за българското присъствие в региона, пише „Катимерини“. Известен факт е, че тази територия е била част от българската държава до септември 1944 г. По-младото поколение обаче е по-прагматично – за тях българите удължават сезона и носят доходи.