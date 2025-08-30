Ж ълт код за интензивни валежи обяви Националният институт по метеорология и хидрология за 31 август (неделя) на територията на 12 области в страната.

Предупреждението е в сила за определени общини на областите Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Ловеч, София – област, Кюстендил и Благоевград.

Жълтият код е предупреждение за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито, както и да има затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

По-рано днес буря се разрази в Кюстендил, а кметът на града Огнян Атанасов информира във Facebook за паднали дървета в града. Получени са над 20 сигнала за поражения от бурята, съобщиха от Областната дирекция на МВР.