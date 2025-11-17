З а нова мода с престъпен характер сигнализира участник в публичната фейсбук група „Катастрофи в София“ - гамени заливат с мляко коли и пешеходци.

“Тази вечер аз и моята приятелка се прибирахме от заведение към вкъщи, когато станахме свидетели на изключително агресивно поведение на пътя.

Пред нас се движеше автомобил с номер СВ8698ЕО (каран от момиче, видимо взело току-що книжка), от който на един светофар поляха случаен човек с кисело мляко. Останахме шокирани от случката.

Наглост

Малко след това същият автомобил намали и започна да се движи непосредствено до нас. Засичаха ни, лепяха се до колата ни и ни светеха с фенер от задната седалка очевидно с цел да ни заслепят. След това се залепиха зад нас и продължиха дълго време да ни следват, като през цялото време присветваха и караха агресивно.

Решихме да спрем на паркинга на „Св. Александър Невски“, за да могат да ни подминат. Вместо това те отново се изравниха с нас, започнаха да светят с фенера и да викат. Моята приятелка ги попита защо са полели човека на светофара и им каза, че това не е нормално. Реакцията им беше подигравателна - твърдяха, че нямаме доказателства, и отново ни заслепяваха с фенер.

В крайна сметка ни замериха и нас с кисело мляко. Пиша това, защото подобно поведение е безотговорно. Надявам се отговорните институции да вземат мерки”, написа столичният шофьор и публикува снимка на залятата си кола, както и сниман номера на автомобила с хулиганите.

Подобно

Коментарите под поста са десетки. Ще цитираме някои от тях. „Наскоро и аз бях изненадан как от блок, докато чакам на светофар, бях залят с развалено мляко... Направо нямам думи“, гласи един от постовете. Множество са съветите: „Там навсякъде има камери, пускайте жалба до полицията“, „Хулиганското поведение е грубо нарушаване на обществения ред, което може да включва повреда или унищожаване на имущество, както и други действия, които нарушават спокойствието и достойнството на други хора. Заслепяването по време на движение и хвърлянето на мляко с последващия стрес е животозастрашаващо”. Не липсват и радикални коментари: „Залей ми бараката с кисело мляко и после само него ще можеш да ядеш”, “Ще се наиграят и те. Като попаднат на “точния човек” някоя вечер, без да искат”, “Те, такива боклуци, не го правят на всеки, подбират си жертвите”, “Като карат зад вас, набивате едни хууубави спирачки и викате органите и казвате, че дадената кола едва стои на пътя, криволичи и т.н., следователно шофьорката е видимо взела наркотици и алкохол и те ще си я намерят”.