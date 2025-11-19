М С прие решение, с което 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неработни дни, обяви финансовият министър Теменужка Петкова, писа NOVA.

„Това се налага във връзка с необходимостта от технологични промени, които трябва да бъдат направени в рамките на финансовия и нефинансовия сектор, свързани с въвеждането на еврото в България на 1 януари 2026 г.”, уточни тя.

Същевременно Петкова отговори на критиките за системата СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговския обект). „Колегите от ПП-ДБ разпространяват неверни и некоректни твърдения за системата”, каза финансовият министър. Тя отрече въпросната система да е софтуер, който НАП ще произведе и въведе. Петкова каза и че това няма да струва нищо на фирмите.

„Към настоящия момент съществуват изисквания, свързани със системите за управление на приходите в търговските обекти. Тези изисквания не се променят. В Закона за ДДС е предвидено, че производителите и разпространителите на такъв тип софтуери трябва да ги декларират и те да отговарят на изискванията. НАП няма да произвежда и внедрява софтуер”, подчерта Петкова. Тя увери, че всяка фирма, която има софтуер по нормата, няма нужда да прави нещо допълнително.

В контролната дейност на НАП се установявали редица случаи, в които в търговските обекти се използвал софтуер, който не отговарял на изискванията и по този начин се създавали условия за манипулиране на данни. „Това налага въвеждането на системата за управление на приходите в търговските обекти и въвеждането на задължение за производителите и разпространители на софтуера да получат одобрението от НАП за софтуера, който произвеждат и съответно предлагат на търговците”, каза Петкова.