Я хта се обърна в морето край Бургас, тече мащабна спасителна акция, пише "Флагман"€

Вертоходна яхта за малко да предизвика поредната голяма трагедия за това лято, след като започна да потъва и се обърна в морето край Бургас.

За драмата съобщават очевидци, които в този момент се намират на Северния плаж и наблюдават спасителната операция по изваждането на човека и плавателния съд от водата.

„Спасители от Северния плаж на Бургас и служители от воден атракцион влязоха в морето с джет и дърпат вертоходна яхта. Очевидно нещо много голямо се е случило. Акцията е мащабна.

Дано да няма жертви“, пише свидетел на спасителната операция.

Концесионерът на плажа Симеон Цветков е потвърдил за инцидента пред медията.

„Туко-що служителите на базата за водни спортове, заедно с водноспасителната служба на Северния плаж в Бургас извършиха акция по спасяване на бедстваща ветроходна яхта и нейния капитан.

Спасителите получават сигнал от сърфист, че докато е плувал, е забелязал ветроходна яхта, която се е обърнала и нейният капитан бедства до нея.

Плавателният съд започнал да се пълни с вода и да потъва.

Незабавната реакция на джет инструктора Иван Енчев, който има изкаран курс по водно спасяване, и перфектно проведената акция предотвратяват трагедията навътре в морето.

Благодаря на всички, които участваха в нея“, казва Симеон Цветков пред Флагман.бг.

Ветроходецът е българин – около 40-годишен. Той е невредим.