Д ве пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година.

Това съобщи директорът на Народната астрономическа обсерватория с планетариум (НАОП) във Варна Свежина Димитрова.

Първото ще бъде на 17 февруари.

Живеещите в Европа няма да могат да го наблюдават, посочи Димитрова.

Затъмнението на слънчевия диск ще видят най-добре хората, които се намират в Южна Африка и Южна Америка.

На 2 срещу 3 март пък ще има пълно лунно затъмнение. То ще може да бъде наблюдавано от Източна Европа, Азия, Австралия, но у нас няма да се вижда добре.

На 12 август ще бъде второто пълно слънчево затъмнение за годината. Ще имат възможност да го видят и жителите на някои от европейските страни. Димитрова уточни, че част от екипа на НАОП – Варна ще пътува да Испания, за да наблюдава феномена.

В България затъмнението ще се вижда съвсем скромно, все едно е отхапана малка част от слънчевия диск, допълни директорът на Обсерваторията.

У нас ще се вижда добре частичното лунното затъмнение на 27 срещу 28 август.

През 2027 г. се очаква най-дълготрайното пълно слънчево затъмнение, каза още Димитрова. То ще бъде на 2 август. Тогава у нас дискът на Слънцето ще бъде закрит наполовина.

Източник: БТА