Д ве пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година.
Това съобщи директорът на Народната астрономическа обсерватория с планетариум (НАОП) във Варна Свежина Димитрова.
Първото ще бъде на 17 февруари.
Живеещите в Европа няма да могат да го наблюдават, посочи Димитрова.
Затъмнението на слънчевия диск ще видят най-добре хората, които се намират в Южна Африка и Южна Америка.
На 2 срещу 3 март пък ще има пълно лунно затъмнение. То ще може да бъде наблюдавано от Източна Европа, Азия, Австралия, но у нас няма да се вижда добре.
На 12 август ще бъде второто пълно слънчево затъмнение за годината. Ще имат възможност да го видят и жителите на някои от европейските страни. Димитрова уточни, че част от екипа на НАОП – Варна ще пътува да Испания, за да наблюдава феномена.
В България затъмнението ще се вижда съвсем скромно, все едно е отхапана малка част от слънчевия диск, допълни директорът на Обсерваторията.
У нас ще се вижда добре частичното лунното затъмнение на 27 срещу 28 август.
През 2027 г. се очаква най-дълготрайното пълно слънчево затъмнение, каза още Димитрова. То ще бъде на 2 август. Тогава у нас дискът на Слънцето ще бъде закрит наполовина.
