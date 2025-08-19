П отушени са 140 пожара в страната за последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Екипите на пожарната са реагирали на 185 сигнала за произшествия.

Двама души са пострадали.

Около 9:50 часа вчера е получен сигнал за инцидент в района на ВМЗ „Сопот“. В помещение на бивша бензиностанция е изградена инсталация за хексан. При наливане на течността в съдове, които са били натоварени в микробус, е възникнало възпламеняване. При пожара е унищожен микробусът, инсталацията за хексан и около 250 кв. м сухи треви около обекта. При опит да гаси пожара е пострадал водачът на микробуса.

В 19:17 ч. пък е получен сигнал за катастрофирал лек автомобил на главния път Ардино-Смолян, след разклона за с. Светулка. Автомобилът е паднал в дере и се е запалил. При инцидента е пострадала жена на 22 г., която е извадена от лекия автомобил преди пристигане на екипа за пожарната. Транспортирана е до болницата в Кърджали с фрактури и охлузни рани. Нараняванията на пострадалата са вследствие на катастрофата, а не на последвалия пожар, уточниха от пожарната.

Пламнал е лек автомобил и на бензиностанция на главен път Е-79 в Сандански. Колата не е биал на бензиностанцията, а в близост до нея. При пожара е пострадал мъж на 61 г. Транспортиран е до лечебно заведение.

С материални щети са 22 от пожарите за денонощието. От тях девет са били в жилищни сгради. Без материални щети са възникнали 118 пожара.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи.

Източник: БТА