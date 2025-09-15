Г ъст черен дим се издигна над източната част на София този следобед, след като край кварталите „Младост“ и „Горубляне“ избухна голям пожар. Пламъците са обхванали сухи треви и отпадъци, а облаците дим бяха видими от километри, буквално обгазявайки града.

Дим

Сигналът за пожара е подаден в 16:24 часа, а на мястото веднага са изпратени два пожарни автомобила с шестима служители, за да се борят със стихията.

Жилищните сгради не са застрашени и според първоначалната информация няма опасност за населението. Въпреки това, ясно се видяха мащабите на дима, който покри небето над столицата.

Граждани сигнализираха за задушлив въздух и намалена видимост, а социалните мрежи бързо се изпълниха със снимки на обгазената София.

Властите призоваха жителите на близките квартали да държат прозорците си затворени, докато пожарът бъде напълно потушен, предаде GlasNews.

 

пожар Ж.К. Младост Горубляне