Г ъст черен дим се издигна над източната част на София този следобед, след като край кварталите „Младост“ и „Горубляне“ избухна голям пожар. Пламъците са обхванали сухи треви и отпадъци, а облаците дим бяха видими от километри, буквално обгазявайки града.

Сигналът за пожара е подаден в 16:24 часа, а на мястото веднага са изпратени два пожарни автомобила с шестима служители, за да се борят със стихията.

Жилищните сгради не са застрашени и според първоначалната информация няма опасност за населението. Въпреки това, ясно се видяха мащабите на дима, който покри небето над столицата.

Граждани сигнализираха за задушлив въздух и намалена видимост, а социалните мрежи бързо се изпълниха със снимки на обгазената София.

Властите призоваха жителите на близките квартали да държат прозорците си затворени, докато пожарът бъде напълно потушен, предаде GlasNews.