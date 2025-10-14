З аставам категорично зад идеята социалните мрежи да бъдат забранени за децата до навършване на 15 години. Това заяви председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов в пост във Фейсбук, ден след като просветният министър Вълчев обяви, че ще инициира дебат относно забраната.

ЗАБРАНА И У НАС: Децата остават без социални мрежи?

Всеки ден виждаме как социалните мрежи — TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat и YouTube — не просто отнемат време. Те променят мозъка на децата, като създават зaвисимост, сравнима с тази от хaзарта и наркотиците, пише Ангелов.

Невролозите от години предупреждават: всяко известие, лайк или нов коментар задейства допаминов цикъл – кратък прилив на удоволствие, който мозъкът започва да търси отново и отново.

При децата, чиито невронни връзки още се оформят, това води до невронна зaвисимост от стимулацията, тревожност, дефицит на внимание и нарушен сън.

Костадин Ангелов разказа и за документален филм, в който са цитирани бивши инженери от Google, Facebook и Twitter, които признават, че платформите са проектирани така, че умишлено да експлоатират този механизъм – да ни държат постоянно „в системата“, както слот машините държат играча в кaзиното.

Един от създателите на „Like“-бутона казва: „Ние създадохме инструмент, който възнаграждава всяка секунда внимание.“

Председателят на здравната комисия припомня и данни от различни изследвания по темата, които показват, че при деца, които прекарват над три часа дневно в социални мрежи, рискът от депресия и тревожност скача с над 60%, като се наблюдава и рязък спад в концентрацията и социалната емпатия.

Костадин Ангелов допълва, че психолозите вече говорят за „дигитална абстиненция“ – същите симптоми, които се наблюдават при зaвисими от вещества.

"Това не е свобода, това е масова зaвисимост, облечена в дигитална форма. Ние, възрастните, сме длъжни да сложим граница. Да не оставяме децата сами срещу алгоритмите, които ги превръщат в потребители преди да са станали личности. Подкрепям изцяло идеята да се въведе възрастова граница – забрана за социални мрежи до 15-годишна възраст. Не за да ограничим младите, а за да им върнем детството – време за игра, общуване, книги и реален живот", пише още Ангелов.

Идеята беше обявена вчера от министъра на образованието Красимир Вълчев в Силистра. По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.