И стинска паника разтърси столичния квартал „Сухата река“, след като пожар избухна в асансьор на жилищен блок. Огнената опасност наложи спешна евакуация на 20 души, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигналът за инцидента е подаден в 18:05 ч., а на място светкавично са пристигнали две пожарни коли и 8 огнеборци, които овладели ситуацията, преди пламъците да се разраснат.

По чудо няма пострадали, но живеещите в сградата са преживели минути на страх и напрежение. Причините за пожара тепърва ще се изясняват.