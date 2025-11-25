О кръжна прокуратура – Перник изпрати за изпълнение присъда, с която Борислав Панев е осъден на лишаване от свобода за срок от 20 години при строг режим на изтърпяване за умишлено убийство на швейцарския бизнесмен Удо Ланге.

Продължително планираното убийство било извършено на 11.08.2022 г. в дома на швейцареца в комплекс „Делта Хил“ в с. Кладница, област Перник. Жертвата била обездвижена с електрошоково оръжие – тейзър, и умъртвена чрез задушаване с хлороформ.

Присъдата е потвърдена от две съдебни инстанции и е влязла в сила.

Припомняме, че мотивът за престъплението е интимна връзка между Панев и съпругата на убития - Елизабет.