От 1 януари 2026 г. еврото става валутата на България, като официалният валутен курс е 1 евро = 1,95583 лева. През месец януари е преходният период на двойно обращение и от 1 до 31 януари 2026 г. плащанията в брой могат да се извършват както в левове, така и в евро. Целта е преходът към единната европейска валута да бъде плавен, предвидим и удобен за гражданите и бизнеса.

В други държави, въвели еврото, периодът на двойно обращение е бил по-кратък – около две седмици. В България е предвиден едномесечен срок, който да даде време за адаптация в ежедневните разплащания, като всички цени и плащания се превалутират по фиксирания и задължителен курс 1 евро = 1,95583 лева. Цените на стоките и услугите обаче се обявяват в двете валути до 8 август 2026 г.

Още от 1 януари 2026 г. банкоматите ще изплащат само евробанкноти. В периода на двойно обращение важи и ключово правило при плащане в брой: независимо дали плащате в левове или евро, рестото се връща само в евро, освен при липса на наличности. Само тогава рестото може да бъде върнато изцяло в левове, а смесено ресто в двете валути не е разрешено. Процесът е организиран така, че да се улеснят гражданите в прехода към новата валута още в първите седмици на 2026 г.

След края на периода на двойно обращение вече няма да може да се разплащаме с левове. От 1 февруари 2026 г. всички разплащания ще се извършват единствено в евро.

Ако са ви останали банкноти и монети в левове има достатъчно време в удобен за вас момент, да ги обмените в евро. До 30 юни 2026 г. всички банки и пощенски станции в населени места без банков клон ще обменят левове в евро без такса, по официалния курс. Българската народна банка осигурява допълнителна сигурност за хората: тя ще обменя левове в евро безсрочно и без такси по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева.