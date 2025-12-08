Н ад 6000 руснаци, живеещи в България, са останали без пенсии, научи „Телеграф“. За това алармираха и от посолството на Русия, след като от началото на годината потърпевшите ги засипват с писма и въпроси.

„Знаем, че за мнозина тези плащания са единственият им източник на доходи, и искрено споделяме техните чувства относно създалата се ситуация“, коментират от посолството. Обяснението оттам е, че дотук се е стигнало заради санкциите на ЕС срещу Газпромбанк, която е отговорна за чуждестранните трансакции.

Алтернатива

„До юли тази година руската страна беше намерила алтернативна кредитно-финансова институция. За да се възобновят плащанията, беше необходимо да се получи потвърждение от държавата получател. Предприели сме всички необходими стъпки за съгласуване на новата процедура с българската страна. Трябва да се отбележи обаче, че повече от пет месеца по-късно все още не е получен отговор от ресорния български орган – Националния осигурителен институт – въпреки факта, че пенсионните плащания са освободени от антируски ограничения, а много от засегнатите лица отдавна са граждани на Република България“, алармират от руското посолство.

„Изхождаме от това, че възникналият проблем е от чисто социален и хуманитарен характер и българските власти ще направят всичко възможно, за да осигурят възобновяване на плащанията в най-кратки срокове“, допълват от посолството.

Заверка

За руските граждани с дългосрочно пребиваване в Република България с идентификатор - Личен номер за чужденец (ЛНЧ), се изисква представяне на заверена в териториално поделение на НОИ декларация за продължаване получаването на пенсия. Освен за първото изплащане на пенсията посочената декларация се заверява в ТП на НОИ и всяка календарна година през месец януари.

На 6 март тази година НОИ-България e върнал получените ведомости и пенсии обратно в пенсионния фонд на Русия, твърдят запознати. Хората, до които пенсиите би трябвало да достигнат обаче, не са били уведомени за това.

Кристи Красимирова