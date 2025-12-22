О тиде си бившият министър на културата Георги Йорданов, съобщиха от Съюза на българските писатели.

В началото на тази година Георги Йорданов бе отличен от президента Румен Радев с орден „Стара планина“ (първа степен) за изключително големи заслуги в областта на българската култура и изкуство. През 2023 г. получи „Златен век – огърлие“ от министъра на културата Найден Тодоров.

Георги Йорданов е роден на 29 май 1934 г. в Твърдица, Сливенско. През 1956 г. завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Трудовата си дейност започва като районен прокурор, заместник-околийски и окръжен прокурор в Сливен. Член е на Българската комунистическа партия (БКП) от 1956 г., откъдето започва и политическата му кариера – завеждащ отдел „Пропаганда и агитация“ в Окръжния комитет. В периода 1971-1979 г. е първи секретар на Градския комитет на БКП в София.

От 1979 до 1986 г. е заместник-председател на Министерския съвет и избран отново за същата позиция на Пленума от 21 март 1986 г. От 1982 г. до 1989 г. Георги Йорданов е председател на Комитета по култура, председател на Съвета за духовно развитие при Министерски съвет от 1986 г. до 1988 г. и министър на културата, науката и просветата от 19 август 1987 г. до 4 юли 1989 г.

Георги Йорданов е народен представител за периода 1971-1990 г. Той е сред основателите на Държавно-обществения фонд „13 века България“.

По повод 75-годишния юбилей на Георги Йорданов е издаден сборникът „Живот на длан“, а за 80-годишнината му е отпечатано второ, допълнено издание на същата книга. В нея са публикувани спомени и отзиви на видни български интелектуалци, хора на културата, на политици, учени, работници и спортисти, които разказват за преживявания и случки, за свои впечатления от българския политик, държавник и приятел.

Източник: NOVA