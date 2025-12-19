К ина Гърбова от Сухиндол, чийто лик в продължение на повече от 35 години красеше една от най-използваните български соцбанкноти с номинал от 2 лв., е починала на 81-годишна възраст.

Тя е издъхнала след кратко боледуване във великотърновската болница. За това съобщи кметът на Сухиндол Пламен Чернев.

Кина Двулевката, както я знаеха всички нейни близки и познати, става популярна, когато е още младо момиче. Тя е родена на паметната дата 9 септември 1944 г. в павликенското село Батак. Докато учи в Сухиндол, десетокласничката е изпратена на младежка бригада на сухиндолските лозя. Там съдбата я сблъсква с известния за времето си софийски фотограф Любомир Чаракчиев.

Народ

Той е изпратен да прави снимки на хора от народа, с които да участва в международна изложба в Германската демократична република. Фотографът си избира няколко момичета, които кара да му позират с кошница, пълна с грозде, сред лозята. Едно от тези момичета е и 16-годишната Кина. След като се прибира в София, от стотиците снимки Чаракчиев избира 20-ина, които изпраща на конкурса в ГДР. И там снимката на ученичката Кина спечелва първото място.

В началото на 60-те години на миналия век управляващите в НРБ вземат решение за отпечатване на нови банкноти. На тях трябва да бъдат представени социалистическите достижения на българската държава, която уверено върви по пътя към комунизма. И върху банкнотата от 2 лв. внезапно се появява наградената в ГДР снимка на гроздоберачката Кина от Сухиндол. Защо точно върху двата лева. Според народната благословия: „Грозд дето е, два да станат, лев дето е, на два да се обърне.“

Свекър

Никой не се е обаждал на вече пълнолетната 18-годишна Кина да иска нейното разрешение ликът й да бъде поставен върху банкнотата. Когато излиза емисията, Кина тъкмо е родила дъщеря си. Един ден свекърът се връща с нови двулевки, взети от банката, и ги хвърля в кошчето на бебето с думите: „На, да имаш майка си за спомен.“ Малко по-късно й се обажда и самият фотограф Чаракчиев, който с радост и гордост й съобщава, че е дал съгласието си снимката му да бъде използвана за купюра на новата двулевова банкнота. За това, че снимката й е поставена върху българската национална валута, Кина Гърбова получава еднократно хонорар от 200 лв.

Кина Гърбова е прекарала целия си живот в Сухиндол. Още като ученичка тук тя среща любовта на живота си – шофьора Иван Гърбов, с когото се женят и живеят заедно повече от половин век. През годините е работила основно в бившия „Винпром“ като домакин и главен готвач. Приживe тя споделя, че в родния град банкнотите с нейния лик предизвикали повече завист сред местните.

Гордост

Когато в предприятието, където тя работела, пристигнели чуждестранни делегации и гости, им показвали Кина Двулевката като своята гордост. Чужденците от капиталистическия свят не скривали своето учудване, че в социалистическа България върху новите банкноти е намерила място една обикновена жена от народа. При сключване на сделки била като лицето на фирмата. Французи, германци, англичани и американци неведнъж са я питали: „При нас на банкнотите са изобразени политически личности и крале – у вас защо работничка?“ Впрочем доста любопитно е, че от 1972 чак до 1996 г. върху българските банкноти има само две човешки лица – на Кина Гърбова и на партийния лидер Георги Димитров.

През годините на соца Кина Гърбова редовно получава писма, в които възрастни и деца я молят да разкаже за своята история и как е попаднала върху банкнотата. Има и такива, които просто искат от нея автографи. Нито веднъж през годините на соца леля Кина дори не си е помисляла, че може да извлече някаква полза от известността си.

След падането на тоталитарния режим някои банки се опитват да превърнат Кина Гърбова в свое рекламно лице, но тя им отказва. Любопитното е, че една от зелените соцдвулевки се пази днес в Британския музей в Лондон. При това редом до банкнотата от 500 лв., емисия 1943 г., с лика на цар Симеон II. У нас признанието идва доста по-късно.

Звание

През 2015 г. по идея на кмета Пламен Чернев Кина Гърбова официално е удостоена със званието “Почетен гражданин на Сухиндол”.

Всъщност Кина Гърбова има и друг повод за гордост. По света единици са изображенията на жени, които се поставят върху националните валути. А в случаите, когато се поставят, това са обикновено короновани особи.

През последните години, след смъртта на съпруга си, Кина Гърбова живее като повечето родни български пенсионери сама и с малка пенсия, за която споделя, че не й стига за нищо. От общината в Сухиндол обаче никога не я забравят. Възрастната жена беше включена в Програмата за осигуряване на топла храна. Всеки ден тя бе посещавана от общински служители, които се интересуваха от какво има нужда тяхната известна съгражданка и се грижеха за нея.

сн. 852201-4

С кмета на Сухиндол Пламен Чернев

Снимки: Архив





Иван Първанов